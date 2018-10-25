Сечин рассказал, как действия США ведут к мировому дефициту нефти

Верона, 25 октября. Свободные добывающие мощности в мире не смогут возместить добычу нефти, выпадающую из-за действий и санкций США. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Сечин отметил, что даже опытные эксперты начинают апеллировать к «необоснованным надеждам», что санкции не повлияют на ввод новых мощностей.

«Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвинутые для финансирования новых проектов отрасли», — сказал Игорь Сечин.

В качестве примеров можно привести выход Total из проектов в Иране, санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах. Все это препятствует вводу новых проектов.

Сечин также добавил, что любое негативное событие, произошедшее на международной арене, может привести к новому резкому росту цен на нефть и рискам для мировой экономики.