Путин встретится с назначенными на высшие посты офицерами

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин в четверг примет главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, кроме того, глава государства проведет встречи с назначенными на высшие должности офицерами и членами Совбеза РФ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин будет присутствовать на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности… По случаю Дня таможенника России встретится с Булавиным, глава Федеральной таможенной службы проинформирует президента о том, как работает ведомство», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путина также ожидают переговоры с членами Совбеза РФ, не исключен и международный телефонный разговор.