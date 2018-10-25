Кремль с юмором отреагировал на публикацию о «прослушке телефона Трампа спецслужбами РФ»

Москва, 25 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором отнеслись к публикации СМИ о том, что телефон главы США Дональда Трампа прослушивают российские спецслужбы.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию The New York Times о якобы прослушивании телефона Трампа российскими спецслужбами.

«К таким публикациям относимся уже с юмором», — признался Песков.

Он также посоветовал журналистам обратиться с вопросами по этой теме к автору публикации, отметив, что он, «наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации».

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле сожалеют, что издание так «бездумно публикует информацию, которая, скорее, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности».