Кремль отреагировал на данные об участии самолета США в атаке на Хмеймим

Москва, 25 октября. Нельзя исключать, что данные о том, что в ходе одной из атак на «Хмеймим» дронами управлял самолет-разведчик Соединенных Штатов, будут иметь политические последствия, в том числе эта тема может обсуждаться президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будут ли какие-нибудь политические последствия после появившейся информации о том, что во время одной из атак на Хмеймим беспилотниками управлял американский самолет-разведчик.

Также Песков назвал «очень тревожными» данные о том, что базу ВКС России в Сирийской Арабской Республике в январе атаковали беспилотники, управлявшиеся с самолета Штатов.

Напомним, в четверг утром заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими сирийскую базу ВКС РФ «Хмеймим», осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Он уточнил, что в это время в Средиземном море на протяжении восьми часов патрулировал американский самолет-разведчик Poseidon-8.

При этом Фомин обратил внимание, что беспилотники перешли в режим ручного управления моментально после того, как столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления.