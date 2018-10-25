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Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой

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Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой

Пекин, 25 октября. Китайская компания Xiaomi  презентовала первый рекламный ролик для еще не анонсированного смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Новинка представляет собой смартфон-слайдер с выдвижной камерой.

Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой

На кадрах запечатлен механизм слайдера: для доступа к фронтальной камере экран необходимо сдвинуть вниз.

Ранее в Сети появилась фотография задней панели смартфона, где можно было разглядеть сканер. Однако это противоречило распространившейся информации о том, что дактилоскопический датчик встроен под экран. Официальное видео развеяло сомнения и слухи: датчика на задней панели все же нет.

Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой

Диагональ смартфона, скорее всего, составит 6,4 дюйма, пишет портал Mobidevices.

Автор: Регина Пак
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