Xiaomi представила безрамочный смартфон-слайдер Mi Mix 3 с выдвижной камерой

Пекин, 25 октября. Китайская компания Xiaomi презентовала первый рекламный ролик для еще не анонсированного смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Новинка представляет собой смартфон-слайдер с выдвижной камерой.

На кадрах запечатлен механизм слайдера: для доступа к фронтальной камере экран необходимо сдвинуть вниз.

Ранее в Сети появилась фотография задней панели смартфона, где можно было разглядеть сканер. Однако это противоречило распространившейся информации о том, что дактилоскопический датчик встроен под экран. Официальное видео развеяло сомнения и слухи: датчика на задней панели все же нет.

Диагональ смартфона, скорее всего, составит 6,4 дюйма, пишет портал Mobidevices.