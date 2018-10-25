Турция не планирует передавать дело Хашукджи в международный суд

Анкара, 25 октября. Анкара не планирует на данный момент передавать дело об убитом журналисте Джамале Хашукджи в международный суд, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу обратил внимание, что турецкая сторона готова делиться информацией по этому делу с международными организациями. На данный момент турецкие спецслужбы занимаются расследованием убийства журналистов, сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами.

«Но сейчас у нас нет намерений выводить этот вопрос на международный уровень, передавать дело в международный суд», — заметил глава внешнеполитического ведомства Турции.

Напомним, 2 октября журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вернулся. По некоторым данным, журналист был жестоко убит, а его тело расчленили. Для того, чтобы не вызвать подозрения, сотрудник консульства переоделся в одежду Хашукджи и вышел на улицу, чтобы его зафиксировали камеры. Части тела погибшего были обнаружены в колодце на территории дипломатического ведомства в Стамбуле.