«Ликвидировать плацдарм»: эксперт рассказал, что спасет Россию от ракет США на Украине

В Кремле назвали выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) фактическим началом гонки вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на этом фоне Москва будет думать об обеспечении национальной безопасности РФ.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил причины выхода США из договора, обозначил дальнейшие перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном и предположил, кто из мировых держав мог бы вступить в стратегический союз с Россией.

Несговорчивость Вашингтона

— Сергей Александрович, зачем США решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?

— США не хотят модифицировать договор о фланговых ограничениях вооружений, из которого оказались исключены прибалтийские страны, и таким образом, страны НАТО могут его полностью нарушать. Кроме того, я полагаю, США будут выходить с высокой степенью вероятности из договора о ядерных вооружениях. Кроме прочего, Вашингтон блокирует международные попытки провести переговоры и заключить какой-то договор о мерах доверия и недопущения агрессии в киберсфере. По сути дела, США и их союзники, прежде всего Великобритания и Канада, сделали ставку на получение полного военного преимущества. За счет этого они хотят превратиться в глобального мирового диктатора и диктовать свои условия всему миру.

— Каково отношение к таким планам у международного сообщества?

— Довольно многие страны этого побаиваются, даже союзники США — страны Евросоюза. Дело в том, что прекращение действия договора РСМД делает Европу потенциальным полем для обмена ядерными ударами между Россией и НАТО. Многие страны Европы этим недовольны. Страны ЕС не хотели бы не менять ситуацию в безопасности к худшему для себя варианту.

— Что из этого следует?

— Такие настроения европейцев создают предпосылки для диалога между Старым Светом и Россией. Недаром состоялись переговоры МИД ФРГ и РФ. При этом глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас является одним из самых ярых русофобов в немецкой политике. Но сложившаяся ситуация дает предпосылки находить общие точки соприкосновения с Россией даже ярым русофобам.

Удар с юга

— Что последует за выходом Соединенных Штатов из ДРСМД?

— США, насколько я понимаю, хотят установить в ближайших к России областях Украины: Харьковской, Сумской и Черниговской — десятки и сотни ракет средней и малой дальности. Это делается с тем, чтобы угрожать России расстрелом центральных областей, в том числе Москвы, буквально прямой наводкой с подлетным временем в пять минут. И это во многом является следствием того, что Россия в 2014 году проявила сдержанность, попыталась пойти на компромисс с партнерами и отказалась от того, чтобы силовым образом восстановить законную демократическую власть на Украине. Если бы не было госпереворота на Украине — не было бы выхода США из ДРСМД. Не было бы плацдарма для установки американских ракет. И выход США из договора — это не желание устроить гонку вооружений. Это желание расставить ракеты вокруг России, прежде всего на Украине.

— Все это звучит очень тревожно. Что может спасти Россию от ракет США?

— Важнейшая вещь для такого спасения России — восстановить законную власть на Украине и ликвидировать тем самым плацдарм для размещения американских ракет!

— То есть повлиять на Украину военным путем?

— Нет, не обязательно. Зачем вводить войска? Там недовольных действующим режимом Петра Порошенко более чем достаточно. Нельзя забывать, что дистанцирование от происходящего на Украине привело к нежеланию ссориться с США и ЕС из-за Украины.

План Запада

— А как мы можем принудить Запад к новым договоренностям в сфере вооружения?

— Сейчас это невозможно. Поэтому нам нужно наращивать военный потенциал и ликвидировать «шестую колонну» в России. США не хотят ядерной войны. Они хотят создать военное доминирование и в этих условиях предъявить ультиматум России — с тем чтобы внутрироссийские сторонники Запада подняли мятеж, устранили от власти патриотическую колонну и приняли американский ультиматум. Таков план Запада.

— С кем мы можем найти союз в условиях внешнего давления?

— В полном доминировании англо-саксонского мира заинтересованы немногие страны. Мы точно можем найти союз с Китаем. Сейчас Пекин боится вступать в союзы, он предпочитает одиночное плавание. Но, тем не менее, выход США из ДРСМД может подтолкнуть КНР к тому, чтобы заключить внятный военно-политический союз с РФ. Парадоксально, но союз у России может сложиться и с ЕС. Старый Свет отказался признавать выход США из иранской ядерной сделки. Мы можем сотрудничать с европейцами и в том, чтобы не пустить американские ядерные ракеты средней и меньшей дальности на европейский континент.