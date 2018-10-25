Сечин прогнозирует исключения в санкциях США против Ирана

Москва, 25 октября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил, что США сделают ряд исключений для партнеров Вашингтона при введении санкций против Ирана. Таким мнением Сечин поделился, выступая на Евразийском экономическом форуме.

«Через 10 дней мы увидим в действии санкции в отношении Ирана, хотя, судя по динамике рынка нефти, не исключу, что администрирование санкций будет включать целый ряд исключений для отдельных партнеров США», — сказал Сечин.

Напомним, весной президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.

В начале октября Международный суд ООН постановил, что антииранские санкции должны быть ослаблены, поддержав иск Тегерана. Таким образом, Вашингтон должен снять ряд ограничительных мер на торговлю продуктами питания и медикаментами, однако будут ли США выполнять решение судебной инстанции, неизвестно.