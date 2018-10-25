Жириновский предложил переносить нерабочие праздничные дни на отпуска

Москва, 25 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил не переносить нерабочие праздничные дни на будни, а увеличивать за счет них продолжительность отпуска. Об этом он заявил во время заседания Госдумы РФ в четверг.

Жириновский объяснил свое предложение тем, что у людей рушатся планы и переносятся дела во время планирования своих поездок в отпуске из-за переноса таких дат.

Он подчеркнул, что нужно отменить переносы праздничных дней на рабочий день, если они выпадают на воскресенье.