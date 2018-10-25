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Путин: Россия приветствует усилия МКАПП в поиске путей мирного урегулирования конфликтов

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Путин: Россия приветствует усилия МКАПП в поиске путей мирного урегулирования конфликтов

Москва, 25 октября. Российская Федерация приветствует усилия международной конференции Азиатских политических партий (МКАПП), направленные на поиск механизмов мирного урегулирования региональных конфликтов и кризисов. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина участникам конференции, которое зачитал глава Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

Российский президент подчеркнул, что МКАПП полностью доказала свою эффективность и популярность, обеспечивая плодотворное сотрудничество между партиями стран азиатского континента.

«В России приветствуют усилия МКАПП, направленные на поиск путей мирного урегулирования региональных конфликтов и кризисов на упрочение принципов справедливости, равенства и взаимного уважения в международных отношениях», — следует из приветствия главы РФ.

Путин обратил внимание на то, что главная политическая сила РФ — партия «Единая Россия» — вносит существенный вклад в работу конференции.

Российский лидер выразил уверенность, что во время активных дискуссий участники конференции смогут обменяться практическим опытом партийной работы, а также определят новые совместные проекты и идеи.

Генеральная ассамблея МКАПП в четверг начала работу в российской столице. В мероприятии задействованы более 320 участников из 42 государств, представляющие 74 политические партии.

Автор: Алексей Громов
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