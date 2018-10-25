В России выросли продажи автомобилей Toyota

Москва, 25 октября. Продажи автомобилей Toyota в России выросли в сентябре на 48%. Как сообщает издание «Автостат», в прошлом месяце российские дилеры японской компании реализовали 11 тысяч 237 автомобилей.

Таким образом, рыночная доля Toyota составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Марка заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Продажи Toyota в России по итогам девяти месяцев составили 77 тысяч 816 машин, рост составил 15%.

Кроссовер RAV4 стал бестселлером Toyota. В сентябре был реализован 3 тысячи 851 автомобиль данной модели. Бизнес-седан Camry стоит на втором месте по объему реализации.

Напомним, ранее компания Toyota объявила об отзыве более 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру.