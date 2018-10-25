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Лужков назвал «полной ерундой» рейтинг Forbes, который возглавила его супруга

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Лужков назвал «полной ерундой» рейтинг Forbes, который возглавила его супруга

Москва, 25 октября. Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков заявил, что журнал Forbes, в рейтинг богатейших россиянок которого вошла его супруга Елена Батурина, не располагает реальными данными.

По его словам, издание включило в список его жену, которая является главой компании Inteco Management, не учитывая действительные данные. Лужков утверждает, что на самом деле подобных сумм, указанных в материале, не существует.

«Я думаю, что это все полная ерунда. Ничего похожего в реальности не было и нет. И если составлять реально такой рейтинг, он был бы другой», — цитирует экс-мэра Москвы Nation News.

При этом Лужков подчеркнул, что его супругу не интересуют подобного рода рейтинги.

Лужков назвал «полной ерундой» рейтинг Forbes, который возглавила его супруга

Напомним, глава девелоперской компании Батурина не просто вошла в рейтинг богатейших женщин Российской Федерации по версии бизнес-издания Forbes, но и возглавила этот список. По данным журнала, состояние супруги Лужкова составляет 1,2 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что разрыв показателей довольно велик, поскольку генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук, которая заняла вторую строку в рейтинге Forbes, владеет, по данным издания, 600 миллионами долларов.

Автор: Екатерина Кухарева
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