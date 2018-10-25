Лужков назвал «полной ерундой» рейтинг Forbes, который возглавила его супруга

Москва, 25 октября. Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков заявил, что журнал Forbes, в рейтинг богатейших россиянок которого вошла его супруга Елена Батурина, не располагает реальными данными.

По его словам, издание включило в список его жену, которая является главой компании Inteco Management, не учитывая действительные данные. Лужков утверждает, что на самом деле подобных сумм, указанных в материале, не существует.

«Я думаю, что это все полная ерунда. Ничего похожего в реальности не было и нет. И если составлять реально такой рейтинг, он был бы другой», — цитирует экс-мэра Москвы Nation News.

При этом Лужков подчеркнул, что его супругу не интересуют подобного рода рейтинги.

Напомним, глава девелоперской компании Батурина не просто вошла в рейтинг богатейших женщин Российской Федерации по версии бизнес-издания Forbes, но и возглавила этот список. По данным журнала, состояние супруги Лужкова составляет 1,2 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что разрыв показателей довольно велик, поскольку генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук, которая заняла вторую строку в рейтинге Forbes, владеет, по данным издания, 600 миллионами долларов.