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Россия обсудит политическое урегулирование в Сирии с делегацией оппозиции — МИД РФ

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Россия обсудит политическое урегулирование в Сирии с делегацией оппозиции — МИД РФ

Москва, 25 октября. Россия обсудит с делегацией Сирийского комитета по переговорам во главе с Насром аль-Харири продвижение политического урегулирования в САР. Об этом сообщил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он уточнил, что 26 октября аль-Харири, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведут консультации.

«Будем говорить о том, как продвинуть политическое урегулирование. Основная сейчас задача — ускорить и запустить настоящий политический процесс», — подчеркнул Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы террористов запрещенной в РФ организации ИГ1 на территории САР были разбиты. В настоящее время в стране продолжается борьба с ячейками незаконных вооруженных формирований, наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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