Украина сократится в размерах: эксперт прокомментировал жалобы венгров в ООН на Киев

Румынские политические партии и организации венгров подали в Организацию Объединенных Наций (ООН) совместное заявление о притеснении прав меньшинств на территории Украины, сообщают украинские СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ», — говорится в обращении.

Заявление было подписано представителями Венгерской народной партии Трансильвании (EMNP), Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представителями венгерского национального совета (EMNT) и Секейського национального совета (SZNC).

Проблема Украины

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: проблема Украины в том, что она не хочет признавать очевидного. В стране живут, согласно переписи населения 2001 года, 113 национальностей. Все они имеют право на развитие своей культуры.

«Но власти Украины настойчиво и, кстати, без всякого успеха пытаются привить всем жителям так называемое «украинство»: пытаются всех заставить говорить на мове, которая используется только в деревнях, одеть всех в вышиванки. Конечно, ни к чему хорошему это не приводит. Если исходить из здравого смысла, то со своим «украинством» страна сократится в размерах до той территории, которая была во время Переяславской рады 1654 года. Невозможно в такой большой стране, как Украина, заставить всех говорить на практически искусственном языке и иметь одну ментальность», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Украина могла бы взять пример с России. В РФ ведь нет проблем с национальной идентичностью: каждый народ имеет право использовать свой язык и развивать его. Например, в Кабардино-Балкарии официальные языки это русский, кабардинский и балкарский, в Еврейской автономной области, помимо русского, используется еще идиш, хотя евреев там, согласно переписи, чуть более одного процента.

«На Украине же идут бесплодные дискуссии, можно ли позволить так называемым нацменьшинствам использовать родной язык. Под нацменьшинствами обычно понимают русских. На русском языке в восточных областях говорит подавляющее большинство, но политики в Киеве, которые, кстати, сами говорят на русском, не хотят этого замечать. Дело в том, что Украина до сих пор не выработала своего национального проекта. Весь он держится на навязывании искусственного образа жизни. И именно от этого все проблемы. Искусственный проект приводит к тому, что Украина ссорится даже с членами Евросоюза, хотя так в него стремится», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Венгрия, Румыния из союзников превратились для Украины в злейших врагов, хотя эти страны ничего плохого ей не делали.