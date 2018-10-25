Верховный суд РФ признал законным приговор украинскому диверсанту Панову
Москва, 25 октября. Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Евгению Панову, которого осудили на восемь лет за проработку нападений на инфраструктурные объекты в Крыму.
«Приговор Верховного суда Республики Крым от 13 июля оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — передает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение Верховного суда РФ.
Напомним, что о пересмотре приговора просили, как сторона защиты, так и сторона обвинения. Заседания проходило в закрытом режиме.
Напомним, что Панов обвинялся по нескольким статьям УК РФ: контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, приготовление к преступлению и покушение на преступление подготовка диверсий, в том числе в составе организованной группы.