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Итальянский посол оценил заключенные на переговорах Путина и Конте соглашения

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Итальянский посол оценил заключенные на переговорах Путина и Конте соглашения

Москва, 25 октября. Визит главы правительства Италии Джузеппе Конте в Россию укрепил дружбу между Москвой и Римом, считает итальянский посол в РФ Паскуале Терраччано. По его словам, экономическая выгода от проведенных Конте встреч огромна, ведь было заключено 13 торговых соглашений.

«Поездка укрепила и так тесные отношения дружбы между Россией и Италией​​​. Экономическое сотрудничество сделало новый качественный скачок. Было заключено 13 торговых соглашений на сумму почти 2 миллиарда евро», — цитирует итальянского дипломата РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Италии накануне, в частности, встретился с президентом России Владимиром Путиным. Конте заявил, что переговоры получились плодотворными, отметив, что между ним и российским лидером «зародилась дружба». 

Автор: Федор Веснин
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