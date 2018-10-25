Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Пружина разожмется и ударит Европу в лоб: в Госдуме отреагировали на резолюцию о «внутреннем море» РФ

3 619
1 Оставить комментарий

Пружина разожмется и ударит Европу в лоб: в Госдуме отреагировали на резолюцию о «внутреннем море» РФ

Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России. В документе содержится пункт по ситуации в Азовском море.

«ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству; настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится», — гласит проект резолюции.

Европарламент планирует включить в резолюцию по Азову пункт, согласно которому Россия якобы намерена сделать море «своим внутренним озером». В нем содержатся опасения, что Россия сможет «захватить украинские нефтяные и газовые месторождения», сообщил источник РИА Новости в ЕП.

Какие именно месторождения европейские политики имеют в виду, издание не уточнило. Вероятнее всего, имеются в виду крымские недра. Коллективный Запад не признает воссоединение полуострова с Россией, несмотря на легитимность и законность референдума, проведенного в 2014 году. Напомним, более 95% крымчан на плебисците высказалось на вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что если резолюция будет принята, то это станет беспрецедентным случаем вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Александр Шерин

«Если территория Украины сегодня является проходным двором — то это проблемы Киева. Нашу страну вовлечь в подобную историю никому не удастся, это нереально. Если эта резолюция и будет принята, то сделано это будет исключительно для того, чтобы у Европы был такой документ. То, что сегодня предпринимается в отношении Российской Федерации, — это запланированные мероприятия, которые ни усиливают, ни ослабляют санкционное давление», — говорит член нижней палаты отечественного парламента.

По его словам, если усиление давления на нашу страну и в дальнейшем будет иметь место, в конечном итоге оно может обернуться последствиями для самой Европы, которая проводит необдуманную и недальновидную внешнюю политику.

«Пружина будет сжиматься до тех пор, пока не разожмется. Главное, чтобы эта пружина не дала в лоб Европе. Они доиграются. Россия четко выполняет все взятые на себя обязательства с украинской стороной по совместному пользованию Азовского моря. Это Украина нарушила законодательство, захватив наших рыбаков. Это в отношении нее необходимо применять санкции. Так или иначе, все вопросы с Киевом мы решаем самостоятельно, не вынося их на стороннее обсуждение. Это внутреннее море двух государств», — заключил Александр Шерин.

Автор: Михаил Блинов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое