Европарламент подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против России. В документе содержится пункт по ситуации в Азовском море.

«ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству; настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится», — гласит проект резолюции.

Европарламент планирует включить в резолюцию по Азову пункт, согласно которому Россия якобы намерена сделать море «своим внутренним озером». В нем содержатся опасения, что Россия сможет «захватить украинские нефтяные и газовые месторождения», сообщил источник РИА Новости в ЕП.

Какие именно месторождения европейские политики имеют в виду, издание не уточнило. Вероятнее всего, имеются в виду крымские недра. Коллективный Запад не признает воссоединение полуострова с Россией, несмотря на легитимность и законность референдума, проведенного в 2014 году. Напомним, более 95% крымчан на плебисците высказалось на вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что если резолюция будет принята, то это станет беспрецедентным случаем вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

«Если территория Украины сегодня является проходным двором — то это проблемы Киева. Нашу страну вовлечь в подобную историю никому не удастся, это нереально. Если эта резолюция и будет принята, то сделано это будет исключительно для того, чтобы у Европы был такой документ. То, что сегодня предпринимается в отношении Российской Федерации, — это запланированные мероприятия, которые ни усиливают, ни ослабляют санкционное давление», — говорит член нижней палаты отечественного парламента.

По его словам, если усиление давления на нашу страну и в дальнейшем будет иметь место, в конечном итоге оно может обернуться последствиями для самой Европы, которая проводит необдуманную и недальновидную внешнюю политику.