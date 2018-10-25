«Остаемся с церковью гонимой»: духовенство Запорожской епархии встало на защиту УПЦ от раскольников

Киев, 25 октября. Духовенство Запорожской епархии выступило с поддержкой Украинской православной церкви, сообщили в пресс-службе епархии.

На Украине после появления неканонической церковной структуры, которой Константинополь готов предоставить автокефалию, произошел церковный раскол. Украинские власти вместе с этой новой структурой планируют получить томос об автокефалии до конца текущего года. Однако его может получить только человек, который будет избран на «объединительном соборе» православных церквей Украины. УПЦ, выступающая против раскольников, отказалась участвовать в этом голосовании.

Запорожское духовенство поддержало УПЦ, выступив против неканонического вторжения на ее территорию.

«Мы, верные чада нашей духовной матери – Украинской православной церкви, во главе с вами, — говорится в послании представителей Запорожской епархии к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, — свидетельствуем о том, что не признаем решения принятые Синодом Константинопольской церкви, и выражаем вам, ваше блаженство, свою поддержку и сыновнее послушание и вместе с вами «остаемся с церковью гонимой, но стоящей на верной позиции, на позиции истинной церкви…»

Напомним, Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем после поддержки неканонической церковной структуры на Украине.