Москва, 25 октября. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что не располагает данными о том, что в Сочи в ноябре будет созван второй конгресс сирийского национального диалога.

Замминистра, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что в его распоряжении нет такой информации.

При этом Вершинин напомнил о том, что в российской столице состоялись успешные консультации высокого уровня стран-гарантов урегулирования ситуации в Сирии, в числе которых Россия, Турция и Иран. Делегации иностранных государств принял накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, добавил дипломат. При этом стороны в ходе консультаций обменялись мнениями касаемо возможных путей ускорения политического процесса в Сирии.

«Одно из решений состоит в том, чтобы быстрее это сделать: запустить и сформировать конституционный комитет», — цитирует Вершинина ТАСС.

Напомним, решение о создании конституционной комиссии было принято во время первого конгресса национального диалога Сирии, который состоялся в январе в Сочи. Вопрос мира в Сирийской Арабской Республике (САР) обсуждался также в Астане и Женеве. В ходе астанинских переговоров страны-гаранты сирийского урегулирования подтвердили намерение сформировать спецкомиссию. Предполагается, что новый орган, куда войдут как представители сирийского правительства, так и делегаты от сирийской оппозиции, путем переговоров и компромиссов сформируют новую конституцию республики.

Ранее в МИД Казахстана не исключили, что новый спецпосланник ООН по Сирии, который сменит на этом посту Стаффана де Мистуру, может принять участие в очередных переговорах в Астане по урегулированию ситуации в сирийском государстве.