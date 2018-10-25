Сирия новости 25 октября 12.30: МО РФ обвинило США в координировании атаки дронов на «Хмеймим», жертвы боевиков в Алеппо

Сирия, 25 октября. Минобороны РФ заявило о том, что дроны, атаковавшие «Хмеймим» в январе, управлялись США. 10 жителей Алеппо были ранены в результате обстрелов боевиков. Во время стычек исламистов в Идлибе пострадали гражданские лица, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов в западной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила столкновения с протурецкими группировками в провинции Идлиб.

Курды: понесли потери во время нападения террористов ИГ1 к северу от Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: ударила по мечети в районе Хаджина в Дейр-эз-Зоре; опровергла обвинения в убийстве мирных граждан в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: подверглись нападению членов РПК на турецко-иракской границе.

Провинция Латакия

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин на пленарном заседании международного форума по вопросам безопасности в Пекине заявил о том, что атака на российский военный аэродром «Хмеймим» в Латакии, проведенная неизвестными беспилотниками в январе, была скоординирована Соединенными Штатами. Стало известно, что управление ударными дронами осуществлялось с патрульного противолодочного самолета ВВС США Poseidon-8. Тем не менее благодаря российской системе радиоэлектронного подавления управления шесть БПЛА удалось перехватить, еще семь были сбиты. Напомним, попытка нападения на «Хмеймим» и пункт материального обеспечения флота в Тартусе произошла 6 января.

Провинция Алеппо

Накануне вечером сообщалось о том, что боевики вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются в западной части провинции, вновь открытии огонь по жилым кварталам города Алеппо. Согласно данным военного источника в сети Twitter (almarsadonline), под огнем джихадистов ранения получили десять местных жителей. Это подвигло правительственные подразделения возобновить обстрелы опорных пунктов боевиков. Как передает информационный портал Al Masdar News, под ударом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции исламистов в районе Аз-Захра, пригороде Лерамун, а также на окраине населенного пункта Кафр-Хамра. Отмечается, что, прежде всего, силы САР ведут огонь по военным объектам террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Таким образом, радикалы продолжают провоцировать эскалацию вооруженного конфликта на границах «Большого Идлиба». Twitter-канал (QalaatAlMudiq) заявляет о том, что на запад провинции были переброшены дополнительные силы боевиков, что противоречит сообщениям Турции о том, что джихадисты вывели практически все свое вооружение из демилитаризованной зоны, сформированной после подписания меморандума 17 сентября представителями Москвы и Анкары.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о новой вылазке террористов «Исламского государства»1 в юго-восточной части провинции. По сведениям военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), четыре бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF) попали в плен к джихадистам во время очередной атаки одной из «спящих ячеек» террористической группировки. Кроме того, несколько членов курдского формирования были убиты или получили ранения. Известно, что боевики ИГ напали на контрольно-пропускной пункт курдских отрядов к северу от города Хаджин.

Между тем ВВС международной коалиции во главе с США продолжили проводить бомбардировки территорий, оккупированных террористами. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), под ударом авиации западного альянса оказалось здание мечети «Завия» в Хаджине. Данные о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняются.

Стало известно о том, что коалиция США опровергла обвинения в убийстве местных жителей в городе Ас-Суса, о котором заявляло правительственное информационное агентство SANA News накануне. Представитель коалиции полковник Шон Райан утверждает, что во время авианалетов были убиты лишь члены «Исламского государства», в то время как никто из гражданских лиц не пострадал.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что, несмотря режим прекращения огня, о введении которого накануне договорились лидеры антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», вооруженные стычки между противниками уже возобновились. По данным активистов оппозиции, столкновения произошли в населенном пункте Джарджаназ юго-восточнее Маарет Ан-Нумана. Бои разворачивались между боевиками «Хайят Тахрир Аш-Шам» и членами группировки «Сукур Аш-Шам», действующей в составе «Аль-Ватании лил Тахрир», в результате чего обе стороны понесли потери в живой силе. Кроме того, пострадали несколько местных жителей, попавших под перекрестный огонь.

Ирак

Члены запрещенной в Турции группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) провели атаку позиций турецких вооруженных сил в северной части Ирака. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, курдские радикалы атаковали пограничный пост армии Турции на турецко-иракской границе, в результате чего двое военнослужащих армии Турции были убиты. Напомним, РПК была признана террористической организацией многими государствами, ее основной целью является создание курдской автономнии в составе Турецкой Республики, для достижения которой члены РПК не преминули прибегнуть к использованию террористических методов. Так, РПК несет ответственность за организацию нескольких терактов на территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)