Украина разработала сценарии на случай обострения в Азове

Киев, 25 октября. Генеральный штаб ВСУ разработал сценарии на случаи обострения ситуации на юге Украины. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

На своей странице в Facebook Муженко уточнил, что работу по этому направлению Генштаб вел во взаимодействии с командующими подразделений украинской армии, дислоцированных на юге страны.

«Проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации», — написал он.

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Напомним, отношения РФ и Украины в Азовском море резко обострились в марте этого года после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд». После задержания корабль арестовали, а затем отвели в морской порт Бердянска. На минувшей неделе киевские власти заявили, что пустят траулер с молотка, чтобы компенсировать расходы по его содержанию. Аукцион назначили на 7 ноября.

На борту корабля находилось 10 членов экипажа. Капитана Владимира Горбенко обвинили в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам» и арестовали. После он смог выйти под залог. Теперь ему инкриминируют незаконный вылов рыбы (на борту траулера в момент задержания находился улов в 5 тонн морепродуктов. — Прим. ФАН).

ФСБ РФ возбудила уголовное дело об угоне российского рыболовецкого судна «Норд», однако украинские пограничники продолжили нарушать международные договоренности и Конвенцию ООН по морскому праву, и уже в августе задержали в херсонском порту танкер «Механик Погодин».

Москва сочла действия Киева «морским терроризмом», в ответ на агрессивные действия Украины были усилены пограничные досмотры в российской части Азова. Киевские власти тут же назвали это «жесткой политикой задержания и осмотра судов», хотя украинский МИД вынужден был признать, что пограничники РФ не нарушают протоколы во время осмотра.

Однако Киев, спровоцировав обострение в Азове, решил раскручивать ситуацию для усиления своего военного присутствия в Азовском море и создания там военно-морской базы. При этом россиян эти планы удивили, учитывая плачевное состояние ВМС Украины. Военные эксперты задались вопросом, какие, интересно, судна будут размещены на этой новой украинской базе. В ВСУ не растерялись и пообещали позвать себе на помощь корабли НАТО. А украинский президент Петр Порошенко даже успел подписать указ о «неотложном» разделе внутренних вод Азовского моря между Украиной и РФ. Правда, новые координаты с Россией никто не согласовывал.

Ситуация в Азовском море стала вызывать озабоченность и в Евросоюзе. Так, 23 октября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что обострение в Азове может дестабилизировать весь Черноморский регион. При этом она почему-то назвала Азовское море «европейским».

25 октября стало известно, что Европарламент уже подготовил проект резолюции с призывом ужесточить санкции против РФ, если ситуация в Азовском море обострится.