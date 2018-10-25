Будем действовать тихо и жестко: эксперт предсказал ответ России на атаку «Хмеймима» дронами США

Американская армия координировала беспилотные летательные аппараты, атаковавшие базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на Сяншаньском форуме по безопасности, проходящем в Пекине.

В американской атаке на «Хмеймим» нет ничего удивительного, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Федеральному агентству новостей.

«Американцы и до этого угрожали ударить крылатыми ракетами по российским военным объектам, которые находятся на территории Сирии, — напомнил эксперт. — И Дональд Трамп открыто говорил об этом».

Атаку на «Хмеймим» можно осуществить лишь с использованием военной, а не гражданской разновидности GPS, потому что точность нужна буквально до одного метра, заявил Кнутов. И такую точность наведения можно было обеспечить только с помощью американских спутников, уверен эксперт.

Директор музея ПВО отметил, что дроны, которые были использованы при предыдущих атаках на «Хмеймим», внешне изготовлены кустарным способом, но в реальности там использовались технологии «стелс», где радиолокационно видимым был один двигатель. Все остальное: фанера, пластик, скотч и т. д. — практически не отражает радиолокационные лучи, отметил собеседник ФАН.

«Получается, что террористов, атакующих наши объекты, обучают профессионалы», — подчеркнул Кнутов.

Он пояснил, что при атаке были использованы американские спутники, самолет-разведчик «Посейдон-8» и структуры радиотехнической разведки.

«Американцы изучили наше радиолокационное поле над базой «Хмеймим», выяснили, где есть разрывы в нем, — рассказал эксперт. — Кроме того, они посмотрели, как работают наши средства РЭБ, что они «давят» и где, на каких участках местности есть разрывы и в этом поле тоже».

Дроны прошли через эти разрывы, и их пришлось уничтожать уже непосредственно на подлете к базе, отметил Кнутов.

«Мы включили дополнительно средства РЭБ, подавив электронику части дронов. Вторую часть дронов уничтожили, применив зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», — рассказал собеседник ФАН.

По его мнению, в этой атаке «четко просматривается американский след и почерк».

«Мы же помним, как у Евфрата отбомбились В-52, — напомнил Кнутов. — Американцы не стесняются, они грубо и нагло ведут себя в отношении той помощи, которую мы оказываем Дамаску».

Касаясь ответных мер России, военный эксперт заметил, что, вероятнее всего, напрямую отвечать в ближайшие дни мы не будем, потому что на 11 ноября планируется встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я думаю, что наш президент представит американцам документы, касающиеся этой атаки и других фактов. В частности, о выходе Вашингтона из ДРСМД. Исходя из итогов этой встречи и поведения США, мы и будем себя вести», — считает эксперт.

После угроз США ударить по нашим базам в Сирии Россия приготовилась отвечать им, подчеркнул Юрий Кнутов, просто мы не кричали об этом на каждом углу.