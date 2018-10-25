Сирия сегодня: РФ обвинила США в управлении БПЛА при атаках на «Хмеймим», Москва предупредила о распространении ИГ

Сирия, 25 октября. В Минобороны РФ обвинили США в управлении дронами во время атак авиабазы «Хмеймим». Замминистра обороны России предупредил об угрозе распространения террористов ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация). Последние новости ближневосточной страны – в материале Федерального агентства новостей.

США управляли атаками БПЛА на «Хмеймим»

Американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon управлял атаками дронов во время одного из массированных ударов по территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Тогда было направлено одномоментно 13 беспилотных летательных аппаратов. <…> Шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — подчеркнул офицер во время своего выступления на Восьмом международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

По его словам дроны могли работать как в автономном, так и ручном режиме. При этом перевод на ручное управление осуществлялся при вхождении роя беспилотников в зону активного радиоэлектронного противодействия России.

«Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить», — заключил замминистра.

Угроза распространения ИГИЛ

Существует реальная угроза распространения ячеек террористической группировки «Исламское государство»1. Это стало возможно благодаря тому, что через сирийско-иракскую границу вышло порядка 50 тысяч боевиков, заявил Александр Фомин.

«Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Например, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или проникновение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ ячеек», — подчеркнул он.

При этом российский офицер добавляет, что концентрация сторонников радикального ислама отмечается в таких странах, как Йемен, Египет, Ливия, Сомали, Афганистан, Индонезия, Филиппины. Для привлечения новых боевиков командиры террористических ячеек могут использовать Интернет и социальные сети.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие сутки российские специалисты в комиссии по перемирию в САР зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства России.

«Зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — пять, Хама — одно. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — значится в сообщении Минобороны.

Стоит также отметить, что за прошедшие сутки гуманитарных акций не проводилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.