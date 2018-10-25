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В Рязани 15-летний подросток умер на тренировке по легкой атлетике

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В Рязани 15-летний подросток умер на тренировке по легкой атлетике

Москва, 25 октября. В Рязани на тренировке по легкой атлетике умер 15-летний подросток. Причины смерти молодого человека выясняются.

Инцидент произошел накануне. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, во время пробежки в одном из спортивных комплексов подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медработники спорткомплекса, а также врачи скорой помощи пытались спасти подростка и предпринимали все необходимые меры, однако юноша скончался.

В настоящее время причину смерти подростка выясняют специалисты. Для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи общаются со свидетелями трагедии и устанавливают обстоятельства произошедшего, они уже изъяли все необходимые медицинские документы.

Автор: Василий Котов
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