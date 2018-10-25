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Власти Франции разрешат голосовать людям с психическими расстройствами

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Власти Франции разрешат голосовать людям с психическими расстройствами

Москва, 25 октября. Более 300 тысяч человек с психическими расстройствами, которые, согласно французским законам, в настоящее время не могут голосовать на выборах, получат это право. Изменения в избирательное законодательство внесут в течение нескольких лет, сообщила секретарь по делам лиц с ограниченными возможностями Софи Клюзель.

«В нашей стране 700 тысяч совершеннолетних находятся под надзором или попечительством. Из них более 300 тысяч лишены права голоса решением суда. Главным образом, это люди с психическими расстройствами… Наша цель – сделать так, чтобы все смогли проголосовать самое позднее на муниципальных выборах 2022 года», — цитирует Клюзель издание Parisien.  

Клюзель назвала дискриминацией то, что у людей с психическим расстройством нет права голоса во Франции. В будущем власти будут добиваться того, чтобы лицам с подобными заболеваниями была также предоставлена возможность вступать в брак.   

Автор: Федор Веснин
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