Италия рассчитывает на визит Путина в начале 2019 года

Москва, 25 октября. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Италию может состояться в начале 2019 года. Об этом сегодня рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«Да, визит может состояться в начале следующего года, в первые его месяцы», — сообщил итальянский дипломат.

При этом Терраччано уточнил, что в настоящее время точные даты не определены, передает РИА Новости.

Накануне российский лидер провел переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, а также назвал прошедшую встречу результативной.