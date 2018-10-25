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Италия рассчитывает на визит Путина в начале 2019 года

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Италия рассчитывает на визит Путина в начале 2019 года

Москва, 25 октября. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Италию может состояться в начале 2019 года. Об этом сегодня рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«Да, визит может состояться в начале следующего года, в первые его месяцы», — сообщил итальянский дипломат.

При этом Терраччано уточнил, что в настоящее время точные даты не определены, передает РИА Новости.

Накануне российский лидер провел переговоры с главой правительства Италии Джузеппе Конте, а также назвал прошедшую встречу результативной.

Автор: Алексей Громов
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