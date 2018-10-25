Закон об информировании о долгах за связь по sms принят Госдумой

Москва, 25 октября. Государственная дума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, согласно которому операторы связи получают право указывать в sms и автоматических голосовых сообщениях размер задолженности абонентов за услуги связи и ее структуру.

Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов, возглавляемая членом Совета Федерации Людмилой Боковой. Согласно тексту законопроекта, кредитор, для того, чтобы вернуть просроченную абонентом задолженность, сможет указывать в сообщениях различного вида размер и структуру долга. Отмечается, что речь идет о той задолженности, которая возникла из-за невыполнения пользователем услуг связи заключенного с оператором договора.

Стоит отметить, что в данный момент операторы не могут указывать данные сведения в отправляемых ими сообщениях согласно закону о защите должников от коллекторов, который был принят 3 июля 2016 года. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, из-за действующего запрета за первое полугодие прошлого года возврат задолженности за предоставленные услуги связи сократился практически на 1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается определить понятие «большие пользовательские данные» (big data), а также установить порядок их сбора, передачи и переработки. Речь идет об огромном массиве обезличенной информации в Интернете, оставляемом ежедневно пользователями в результате использования различных социальных сетей, сервисов и устройств.