Госдума РФ ввела уголовную ответственность за фиктивную постановку на учет мигрантов

Москва, 25 октября. Государственная дума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс России, направленные на борьбу с подставной регистрацией мигрантов в «резиновых офисах». Так, ответственность будет наступать при нелегальной регистрации на любых площадях, в том числе офисных.

Отмечается, что депутаты внесли изменения в статью о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. В текущей редакции статьи 322.3 УК РФ за ложную постановку на учет мигрантов предусмотрены штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. Также в качестве наказания могут быть назначены обязательные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на аналогичный срок.

По словам одного из авторов идеи вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, Россия становится «одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы». При этом она заявила, что каждый год в РФ прибывает около 12 млн иностранцев.

Яровая объяснила, что благодаря ужесточению законодательства власти РФ планируют «защитить россиян и иностранцев, которые приезжают в страну с благими целями».

Напомним, в минувшем году было возбуждено около 25 тыс. уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства РФ.