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На конкурс «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок

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На конкурс «Лидеры России» поступило более 227 тысячи заявок

Москва, 25 октября. За две недели на конкурс «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок. Об этом заявили в пресс-службе автономной коммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая выступает организатором конкурса.

«За две недели поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов России и 68 стран мира», — сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов, это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в конкурсе «Лидеры России» смогут участвовать жители Приднестровья, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Конкурс «Лидеры России» проводится второй раз по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а также при поддержке администрации президента России.

Автор: Денис Коробейников
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