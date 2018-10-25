Москва, 25 октября. За две недели на конкурс «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок. Об этом заявили в пресс-службе автономной коммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая выступает организатором конкурса.

«За две недели поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов России и 68 стран мира», — сообщили в пресс-службе.

По словам организаторов, это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в конкурсе «Лидеры России» смогут участвовать жители Приднестровья, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Конкурс «Лидеры России» проводится второй раз по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а также при поддержке администрации президента России.