Сирия как плацдарм для распространения ИГ: в Минобороны объяснили, почему Россия пришла на помощь

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время своего выступления на VIII международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в столице Китая объяснил, почему Россия решила прийти на выручку Сирии. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

С террористами невозможно договориться, и потому их необходимо ликвидировать на дальних рубежах, дабы обезопасить в первую очередь свою страну, подчеркнул представитель российского оборонного ведомства. Прежде всего именно по этой причине РФ не сомневалась и почти сразу откликнулась на зов о помощи со стороны официального Дамаска.

«Нет хороших и плохих террористов, всех их нужно уничтожать еще на дальних подступах, а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом сами», — заявил Александр Фомин.

Напомним, свою антитеррористическую кампанию в САР российские ВКС и другие части ВС РФ начали в сентябре 2015-го года, когда большая часть территорий республики находилась в оккупации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и других террористических организаций.

За три года совместных военных действий Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ ситуация в стране изменилась кардинальным образом, поскольку джихадисты ИГ1 утратили все позиции в Сирии, и в настоящее время существуют здесь в виде остатков разрозненных бандгрупп. Уже только поэтому вклад России в борьбу с международным терроризмом колоссален, заметил в комментарии для ФАН независимый журналист и политолог Александр Асафов.

«Фактор необходимости противостояния боевикам на дальних рубежах не является единственным в рамках принятия решения. Конечно, это еще и помощь сирийскому народу, с которым у нас длительная история дружбы, это ответ на запрос мирного населения САР. Но, безусловно, угроза распространения джихадистов — это ключевое обоснование, поскольку последствия сохранения оплота ИГИЛ1 и других исламистских формирований обернулись бы настоящим кошмаром для всего мира. Мы видим, например, что происходит в Европе, где почти еженедельно происходят теракты», — подчеркнул эксперт.

Воспользовавшись Сирией как плацдармом, террористы могли бы накрыть собой весь Ближний Восток и затем двинуться на соседние регионы.

«Сложно представить, что бы там происходило сейчас, если бы Россия не начала свою военную кампанию. Мы помним и жесточайшие казни, и отрубание голов, и сжигание людей в клетках и прочие зверства боевиков. Все это распространилось бы из САР на соседние страны, и вскоре весь регион погрузился бы в самый страшный террор, поскольку по состоянию на 2015-й год формирования джихадистов были очень сильны и контролировали большое количество территорий. Безусловно, они пошли бы и дальше, и это стало бы серьезной проблемой уже не только для Сирии, но и для многих других государств. Щупальца ИГ проявились бы во многих областях планеты, не только, например, на Филиппинах», — отметил Александр Асафов.

Соответственно, российские силы сыграли важнейшую роль не только в рамках одной страны или региона, но и всей планеты. Уже сегодня обстановка в мире была бы совершенно иной, в случае если Россия не вмешалась бы в конфликт и не развернула бандгруппы ИГИЛ назад на восток уже у самого Дамаска.

«Поэтому вклад РФ в борьбу с терроризмом — основной угрозой 21-го века — безусловно, колоссален, ведь речь идет не только о спасении сирийского народа, но и помощи всем окружающим странам, которые без России не справились бы с этой опасностью. Если вспомнить скорость, с которой росло «Исламское государство», то, как оно захватывало провинцию за провинцией, город за городом, то можно констатировать, масштабировав этот процесс дальше во времени, что сейчас ситуация не просто на Ближнем Востоке, но и во всем мире была бы совсем иной. Джихадисты несли бы смерть и ужас людям всей планеты. Потому-то переоценить роль РФ в уничтожении крупнейшего очага джихадистов очень сложно», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.