Москва, 25 октября. Представитель Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман раскрыл секрет экономического успеха и рассказал, как Киеву прийти к процветанию. По его словам, для этого украинским политикам нужно проводить реформы и придерживаться сбалансированной макроэкономической политики.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МВФ, за последние четыре года Украина якобы смогла снизить экономические диспропорции, выйти из рецессии и сократить бюджетный дефицит.

«Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса», — заверил Люнгман.

При этом конкретные данные, подтверждающие такие утверждения, представитель МВФ не привел.

Международный валютный фонд должен был предоставить Украине несколькими траншами помощь в размере 17,5 миллиарда долларов. Предполагалось, что пятый транш Киев получит до конца 2017 года, однако средства МВФ Украине до сих пор не поступили.

В сентябре МВФ назвал четыре условия, которые Киеву необходимо выполнить для получения нового кредита. Среди них — повышение цен на газ, проведение антикоррупционной реформы, принятие сбалансированного бюджета и реорганизация Государственной фискальной службы.

Как отмечали эксперты, «помощь» фонда уже привела к сокращению расходов на медицину и образование на Украине, к снижению пенсий и зарплат.