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Суд в Москве не отпустил кота Ваську домой

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Суд в Москве не отпустил кота Ваську домой

Москва, 25 октября. Савеловский суд в четверг не отдал жительнице Москвы ее кота и оставил его на попечении питомника. Отмечается, что слушание по делу о судьбе кота Василия длилось около пяти часов с одним перерывом на восемь минут.

Как передает телеканал «МИР 24» истец Татьяна Ахметьева пытается вернуть питомца домой уже четыре месяца. Пенсионерка за это время несколько раз обращалась в больницу из-за ухудшения здоровья на нервной почве. При этом это пятая попытка забрать кота из приюта. Администратор учреждения настаивает на том, что пенсионерка — безответственная хозяйка, потому что не хочет ставить сетку «антикошка» на окна. По его словам, коту с ней жить опасно.

Напомним, несколько месяцев назад у Татьяны Ахметьевой пропал домашний любимец. Ей рассказали, что животное нашли волонтеры и отдали в приют. Однако возвращать приют кота не захотел и заявил, что это не кот Василий, а Бублик.

Суд в Москве не отпустил кота Ваську домой

 

Автор: Алия Садыкова
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