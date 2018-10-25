Суд в Москве не отпустил кота Ваську домой

Москва, 25 октября. Савеловский суд в четверг не отдал жительнице Москвы ее кота и оставил его на попечении питомника. Отмечается, что слушание по делу о судьбе кота Василия длилось около пяти часов с одним перерывом на восемь минут.

Как передает телеканал «МИР 24» истец Татьяна Ахметьева пытается вернуть питомца домой уже четыре месяца. Пенсионерка за это время несколько раз обращалась в больницу из-за ухудшения здоровья на нервной почве. При этом это пятая попытка забрать кота из приюта. Администратор учреждения настаивает на том, что пенсионерка — безответственная хозяйка, потому что не хочет ставить сетку «антикошка» на окна. По его словам, коту с ней жить опасно.

Напомним, несколько месяцев назад у Татьяны Ахметьевой пропал домашний любимец. Ей рассказали, что животное нашли волонтеры и отдали в приют. Однако возвращать приют кота не захотел и заявил, что это не кот Василий, а Бублик.