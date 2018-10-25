Проект, позволяющий не доказывать долги по ЖКХ, прошел второе чтение в Госдуме
Москва, 25 октября. Законопроект, который освобождает россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ, был принят депутатами Государственной думы во втором чтении. Авторами проекта являются депутаты партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР.
В рамках законопроекта факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании судебного решения, вступившего в законную силу.
Кроме того, орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки наличия задолженности соответствующий банк данных.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы.
Напомним, 11 октября президент РФ Владимир Путин призвал оперативно решать вопросы, связанные с задолженностью россиян по ЖКХ.