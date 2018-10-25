Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Проект, позволяющий не доказывать долги по ЖКХ, прошел второе чтение в Госдуме

37
0 Оставить комментарий

Проект, позволяющий не доказывать долги по ЖКХ, прошел второе чтение в Госдуме

Москва, 25 октября. Законопроект, который освобождает россиян от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ, был принят депутатами Государственной думы во втором чтении. Авторами проекта являются депутаты партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР.

В рамках законопроекта факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Кроме того, орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки наличия задолженности соответствующий банк данных.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы.

Напомним, 11 октября президент РФ Владимир Путин призвал оперативно решать вопросы, связанные с задолженностью россиян по ЖКХ. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое