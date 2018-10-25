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Экономика

Moody’s заявило о высокой вероятности повышения рейтинга России

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Moody’s заявило о высокой вероятности повышения рейтинга России

Москва, 25 октября. Международное рейтинговое агентство Moody’s не исключает повышения рейтинга России до инвестиционного уровня. Эксперты полагают, что это произойдет, если в 2019 году не произойдет никаких экономических шоков.

«Возможно, что в следующем году рейтинг вернется в инвестиционную категорию… Есть вероятность довольно серьезная, что можем повысить рейтинг, но это если не произойдет никаких сюрпризов или дополнительных санкций», — сообщила вице-президент агентства Кристина Линдоу на конференции Moody’s.

Напомним, в августе эксперты Moody’s пришли к выводу, что влияние санкций США на российскую экономику в ближайшем будущем останется ограниченным.

Автор: Федор Веснин
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