Два человека пропали без вести после потопа в Краснодарском крае

Туапсе, 25 октября. Сильный ливень обрушился накануне на Краснодарский край, причем сильнее всего от стихии пострадал город Туапсе. Здесь погибли два человека и еще двое пропали без вести, а еще трое пострадали, сообщают медицинские службы города.

Федеральное агентство новостей расспросило об обстановке в городе туапсинского блогера и активиста ОНФ Сергея Вервеина.

По его словам, в настоящее время ситуация в Туапсе частично нормализована. До сих пор, отметил активист, не удалось запустить движение железнодорожного транспорта. Кроме того, наблюдаются проблемы с работой коммунальных служб.

«Устраняются последствия, которых достаточно. На железнодорожном вокзале стоят составы на Москву и Питер. Движения пока нет», — рассказал Вервеин.

«Низины подтоплены. Дождь слабый, поэтому пока новых потоков нет. Нарушены водо- и газоснабжение. Автолюбители спасают свою имущество. Воды [в кранах], по последней информации, не будет до понедельника», — рассказал собеседник ФАН.

Вервеин также уточнил, что для того, чтобы попасть на работу, ему пришлось обходить зону подтопления на улице Гагарина и идти по илу, которым занесены соседние улицы.

К настоящему времени погода практически пришла в норму. Местные власти проводят подворовые обходы и организуют помощь жителям города.

Как сообщили корреспонденту ФАН местные жители, в настоящее время в Туапсе ситуация нормализуется, паники в городе нет, местные власти обеспечивают население питьевой водой — воду развозят по домам, на улицах размещают баки с водой. В городе есть электричество. Как рассказывают очевидцы, сильнее пострадал расположенный поблизости поселок Агой — там вода за пять минут заполнила первый этаж гостиницы, пробила стену, потоком унесло несколько автомобилей.