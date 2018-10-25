Великий потоп: ФАН публикует фото и видео стихийного бедствия в Сочи

Сочи, 25 октября. В Сочи и нескольких районах Краснодарского края сильнейший ливень размыл дороги и подтопил дома. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото и видео происходящего в регионе.

На кадрах запечатлен двор многоэтажного жилого дома. Автомобили, припаркованные на дворовой территории, затоплены по окна.

«Машину уже замкнуло, она щетками шевелила сама по себе», — говорит автор одного из видео.

Вода размыла не только дороги. Стихия бушует с такой силой, что, по словам очевидцев, разрушила один из заборов. На кадрах видео также запечатлен частный сектор. Здесь дома оказались подтопленными по подоконники.

На видео слышны сильные раскаты грома. Река Хоста из-за большого количества осадков грозит выйти из берегов. Течение реки сейчас настолько бурное и сильное, что разрушает все на своем пути.

«Ужас. Мамочка!» — кричит испуганный очевидец, снимающий происходящее на берегу реки.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край. Сейчас спасатели стараются устранить последствия подтопления. Группировка МЧС в регионе будет увеличена. По данным синоптиков, дожди в регионе продлятся два дня.