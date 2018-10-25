Хохлов рассказал, как сдержать Дзюбу

Москва, 25 октября. Главный тренер столичного «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, чем отличается петербургский «Зенит» Сергея Семака и экс-наставника Роберто Манчини, а также раскрыл секрет, как сдержать главного бомбардира сборной России и сине-бело-голубых Артема Дзюбу.

Российский специалист отметил, что весной петербургский «Зенит» во главе с итальянцем Манчини был без Дзюбы, а сейчас можно констатировать, что сине-бело-голубые без 30-летнего форварда и с ним — две разные команды.

«Он находится в великолепной форме — много забивает, много отдает голевых передач. Сложно играть против такого форварда. Во-вторых, теперь «Зенит» стал более нацелен на ворота, играет агрессивно, без лишних перепасовок», — объяснил Хохлов.

При этом 43-летний наставник «Динамо» отметил, что защитники Тони Шунич и Себастьян Хольмен продемонстрировали, как можно нейтрализовать Дзюбу, пишут «Известия».

Главные составляющие успеха в игре против нападающего, по его мнению, — плотная и жесткая, но в рамках правил, защита.

«Но нельзя отскакивать от Артема и навязывать ему борьбу… В каких-то моментах надо играть на опережение, когда на Дзюбу идет пас в недодачу. И самое главное: контролировать подборы вокруг него», — раскрыл секреты сдерживания бомбардира Хохлов.

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ столичное «Динамо» обыграло «Зенит» с минимальным счетом (1:0). Автором единственного гола стал Федор Черных.