Непогода в Краснодарском крае оставила без электричества около 10 тысяч человек

Краснодар, 25 октября. После сильных дождей в Краснодарском крае без электричества остаются около 9,7 тысяч жителей Адлерского и Туапсинского районов. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Российской Федерации.

Как отметили в Минэнерго, мощность отключенных потребителей — 8,0 МВт.

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 88 человек и 28 единиц техники.

Сейчас остаются подтопленными железнодорожные пути и 18 населенных пунктов Краснодарского края. На дороге от Туапсе до Майкопа был разрушен мост, были задержаны поезда. В подтопленном населенном пункте Апшеронского района и в Туапсинском районе был объявлен режим ЧС.