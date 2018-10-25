«Закон говорит, что нужно снимать санкции с России»: Киев нашел в Италии «большую проблему»

Киев, 25 октября. Киев нашел в Италии «большую проблему» из-за курса Рима на снятие европейских санкций в отношении России. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

По его словам, Италия — единственная страна Европы, в Коалиционном соглашении парламентского большинства которой закреплена необходимость отказа от антроссийских санкций.

«У них есть большая проблема для нас. (…) У них закон говорит, что нужно снимать санкции с России», — сказал Кулеба в эфире 5 канала.

Он также заявил, что Италия — единственная страна ЕС, придерживающаяся такого мнения, и «больше такого нет».

В мае стало известно, что итальянские партии «Лига» и «Движение 5 звезд», победившие на парламентских выборах, ведут переговоры о создании коалиционного правительства, которое может снять санкции с РФ. В проекте соглашения отмечается, что Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера.

Отметим, что позже глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был «псевдореволюцией», оплаченной из-за рубежа. При этом референдум в Крыму о воссоединении полуострова с РФ министр внутренних дел Италии назвал законным.

«Сравните референдум в Крыму с фальшивой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсированной иностранными державам», — сказал Маттео Сальвини в интервью Washington Post.

Сальвини также выступает за отказ от антироссийских санкций.

24 октября в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Конте подчеркнул, что Рим заинтересован в расширении сотрудничества с Москвой в разных сферах: от медицины и инфраструктуры до новых технологий.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что динамика торговых отношений между странами показывает положительный рост, и выразил надежду на его укрепление.

Напомним, в 2014 году зимой в Киеве произошел госпереворот. Новое правительство, пришедшее к власти в стране, придерживается антироссийской риторики. Одной из причин является воссоединение Крыма с Россией: после событий на Майдане в регионе был проведен референдум. Более 95% жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав РФ. Тем не менее, Киев считает Крым своей территорией, хоть и «временно оккупированной». Москва неоднократно отмечала, что вхождение Крыма в состав страны прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона необходимо считать закрытым. Несмотря на это, страны Запада отказались признавать Крым частью России, что послужило поводом для введения санкций ЕС и США в отношении РФ.