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РЖД подадут заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии

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РЖД подадут заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 25 октября. ОАО «Российские железные дороги» подадут заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии в ближайшее время. Об этом заявил журналистам член совета директоров РЖД Кирилл Дмитриев на форуме Future Investment Initiative.

По его словам, РЖД обладают одними из лучших компетенций в мире по строительству железных дорог. В качестве примера он привел строительство железных дорог в Индии, где РЖД будет одним из главных партнеров страны.

Как ранее сообщало ТАСС, РЖД планирует принять участие в строительстве трансаравийской железной дороги, в рамках программы по развитию инфраструктуры, которая принята в Саудовской Аравии.

Отметим, что РЖД активно сотрудничает со странами Ближнего Востока: Ираном и Индией.

Автор: Алексей Громов
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