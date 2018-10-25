РЖД подадут заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 25 октября. ОАО «Российские железные дороги» подадут заявку на строительство железных дорог в Саудовской Аравии в ближайшее время. Об этом заявил журналистам член совета директоров РЖД Кирилл Дмитриев на форуме Future Investment Initiative.

По его словам, РЖД обладают одними из лучших компетенций в мире по строительству железных дорог. В качестве примера он привел строительство железных дорог в Индии, где РЖД будет одним из главных партнеров страны.

Как ранее сообщало ТАСС, РЖД планирует принять участие в строительстве трансаравийской железной дороги, в рамках программы по развитию инфраструктуры, которая принята в Саудовской Аравии.

Отметим, что РЖД активно сотрудничает со странами Ближнего Востока: Ираном и Индией.