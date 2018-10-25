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Россия впервые принимает конференцию азиатских политических партий

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Россия впервые принимает конференцию азиатских политических партий

Москва, 25 октября. Москва впервые принимает Генеральную Ассамблею Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП/ICAAP), постоянным членом которой партия «Единая Россия» является с 2008 года. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Конференция пройдет с 25 по 26 октября в российской столице. Стоит отметить, что МКАПП объединяет более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. 

Основной целью конференции является содействие развитию сотрудничества, взаимопонимания и доверия между странами-участниками. В том числе главной темой мероприятия станет роль политических партий в борьбе с экстремизмом.

Россия впервые принимает конференцию азиатских политических партий

Стоит отметить, что в данный момент в Пекине проходит другое мероприятие, в рамках которого также рассматривается борьба с терроризмом. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в рамках VIII Сяншаньского форума по безопасности, который продлится до 26 октября, назвал эффективный способ борьбы с вооруженными бандформированиями, которых, считает он, необходимо лишить каналов поставок вооружения и техники.

Автор: Екатерина Кухарева
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