Психологи назвали два способа принятия быстрых решений

Лондон, 25 октября. Специалисты Университета Лестера в Великобритании определили два способа, которые помогут в оперативные строки принять решение.

Психологи обратили внимание, что людям приходится много времени тратить на выбор чего-либо — одежды, еды, места отдыха, новой мебели и так далее. Эти решения отнимают у людей много энергии.

Ученые решили рассмотреть вопрос о том, как сократить время принятия таких решений. По их мнению, секрет скрыт в аспектах, которые человек рассматривает при выборе.

Эксперты вывели два основных способа. Рассмотрим их на примере выбора отеля. Гостиницы отличаются уровнем комфорта, стоимостью, расположением, питанием, персоналом, дополнительными услугами. Однако из всех критериев необходимо выбрать один — самый важный. Например, это может быть «шведский стол» на завтрак: кандидатов следует рассматривать именно по этому фактору.

Вторым способом психологи назвали выбор не одного, а нескольких критериев. Отель должен максимально учитывать ваши потребности.