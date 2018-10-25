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Стало известно, когда в России могут появиться электронные трудовые книжки

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Стало известно, когда в России могут появиться электронные трудовые книжки

Москва, 25 октября. В России в 2020 году могут появиться электронные трудовые книжки. Соответствующий законопроект в настоящее время рассматривается Минтрудом РФ. В ведомстве рассчитывают, что документ будет принят уже в 2019 году.

Нововведение позволит россиянам в режиме онлайн отслеживать, какие записи делает работодатель в их трудовых книжках. При этом работодатель будет направлять в электронном виде информацию о трудовой деятельности работников в пенсионный фонд. Это позволит перейти на цифровой документооборот, а также снизить риск ошибок при назначении пособий и пенсий.

Стало известно, когда в России могут появиться электронные трудовые книжки

Сотрудники, работающие удаленно, также смогут отправлять все необходимые данные работодателю электронно. Предполагается, что по окончании переходного периода в бумажную трудовую книжку данные вноситься уже не будут, передает News.ru.

«Минтруд России предполагает разместить законопроект об «электронной трудовой книжке» на общественное обсуждение в октябре-ноябре текущего года», — уточнили в ведомстве.

При этом законопроект о полном переходе на цифру планируют принять в 2021 году.

Автор: Василий Котов
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