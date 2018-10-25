Москва, 25 октября. Газопровод в Южную Корею смогут реализовать в сжатые сроки, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. По его словам, это будет возможно при наличии политических и коммерческих решений, от которых зависят перспективы проекта.

Медведев подчеркнул, что стороны продолжают вести работу по этому направлению, и в случае достижения необходимых для его реализации решений на политическом уровне, а также принятия всех коммерческих договоренностей, газопровод будет построен в достаточно сжатые сроки, пишет ТАСС.

Напомним, «Газпром» и Южная Корея начали переговоры о строительстве газопровода через Северную Корею еще в 2011 году, однако реализации сотрудничества помешало резкое ухудшение отношений Сеула и Пхеньяна, а также санкции ООН, введенные против КНДР. Из-за угрозы нестабильности в корейском регионе проект отложили.

К обсуждению проекта в Южной Корее вернулись после того, как президентом страны стал Мун Чжэ Ин. Новый лидер республики заявил, что настроен реанимировать связи с Северной Кореей, а также настроен на активную реализацию проектов с участием КНДР. 30 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сообщила, что улучшение ситуации в корейском регионе позволит начать строительство нового газопровода. 22 октября стало известно, что южнокорейская государственная газовая корпорация KOGAS начала активную подготовительную работу по проекту прокладки газопровода из РФ в Южную Корею через территорию КНДР.