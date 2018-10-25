Не стоит заниматься шапкозакидательством: военный эксперт о промахе военных США

Военнослужащие Соединенных Штатов промахнулись при сбросе бронеавтомобиля Humvee с военно-транспортного самолета C-17 в сельской местности в штате Северная Каролина. О досадном инциденте сообщает портал Military.com. По информации издания, бронетехника приземлилась в полутора километрах от запланированной точки, поскольку была сброшена на минуту раньше. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой выяснится, что привело к оплошности. Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3 — ~Marietta️ ???? (@MariettaPosts) 25 октября 2018 г.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что не стоит делать скоропалительных выводов о состоянии ВВС США.

«Произошедшее — это обычный технический инцидент, в данном случае делать какие-либо выводы не стоит. Мы должны оценивать армию США объективно и не заниматься шапкозакидательством. Авиационные катастрофы и прочие инциденты не снижают потенциал вооруженных сил Соединенных Штатов. Мы должны оценивать потенциал серьезно, понимать его сильные и слабые стороны», — подчеркнул военный эксперт.

По словам собеседника агентства, финансовое обеспечение армии США находится на очень высоком уровне. Несмотря на это, военные РФ в состоянии конкурировать с вооруженными силами Соединенных Штатов. Более того, российская армия в отдельных аспектах превосходит американскую.

«У них не существует главной проблемы — у них огромный военный бюджет. В этом плане у США все хорошо. Но несмотря на огромный американский бюджет, мы при гораздо меньшем бюджете соответствуем требованиям к современной армии. На уровне стратегических потенциалов мы как минимум равны США. Они это признают, в том числе признают успешность нашей операции в Сирии, которая показала, что в этом регионе мы действуем куда более успешно, чем американцы. У нас такое же оружие, как и у них, а за частую оно даже превосходит вооружения США», — напомнил Игорь Коротченко.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с Humvee. В 2016 году на учениях 173-й воздушно-десантной бригады США в ФРГ три бронеавтомобиля сорвались с десантной платформы и разбились.

В то же время американский аналитический журнал The National Interest сообщал о том, что военно-воздушные силы США находятся в «трудном положении» из-за перегруженности отрасли и дефицита подготовленных кадров. По данным издания, результаты исследования «рисуют мрачную картину» в военной авиации Соединенных Штатов.