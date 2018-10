Не стоит заниматься шапкозакидательством: военный эксперт о промахе военных США

Военнослужащие Соединенных Штатов промахнулись при сбросе бронеавтомобиля Humvee с военно-транспортного самолета C-17 в сельской местности в штате Северная Каролина. О досадном инциденте сообщает портал Military.com. По информации издания, бронетехника приземлилась в полутора километрах от запланированной точки, поскольку была сброшена на минуту раньше. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой выяснится, что привело к оплошности. Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3