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Эр-Рияд вложится в Российско-китайский инвестиционный фонд

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Эр-Рияд вложится в Российско-китайский инвестиционный фонд

Эр-Рияд, 25 октября. Саудовская Аравия в ближайшее время вложится в Российско-китайский инвестиционных фонд. Об этом журналистам рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе форума Future Investment Initiative.

Отмечается, что фонд является совместным предприятием РФПИ и China Investment Corporation. Как уточнил Дмитриев, в ближайшее время будет объявлено, что Эр-Рияд инвестирует в РКИФ.

По его словам, фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. Дмитриев подчеркнул, что партнерство в Китае пополнится суверенным фондом Саудовской Аравии.

Кроме того, по его словам, речь идет о значимых инвестициях с саудовской стороны. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил интенсивное развитие отношений России и Саудовской Аравии. По его словам, координация по региональным делам вышла на хороший уровень. 

Напомним, в феврале 2018 года РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике и совместное заявление в энергоклиматической сфере.

Эр-Рияд вложится в Российско-китайский инвестиционный фонд

 

Автор: Алия Садыкова
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