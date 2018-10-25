Прощупывали нашу оборону: эксперт проанализировал американскую атаку дронами на авиабазу «Хмеймим»

Управление ударными беспилотниками во время одной из массированных атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии осуществлялось с американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Во время одной из атак (когда это происходило, не сообщается. — Прим. ФАН) 13 дронов шли единым боевым порядком, управляемым общей командой, в это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — утверждает офицер.

По его же словам, беспилотники могут работать в двух режимах — автономном и ручном, если Россия ставит радиоэлектронные помехи.

«Вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный оснащенный современной техникой Poseidon-8, он взял на себя ручное управление», — говорит Фомин.

А когда ударные БПЛА «кустарного производства» наткнулись на российскую завесу радиоэлектронной борьбы, «они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды».

«Ими начали управлять из& космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить», — заключил представитель Минобороны РФ.

Военный аналитик, эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что США довольно давно ведут работы над созданием «роев дронов» и так называемой «умной пыли». Соответственно, координация атаки на «Хмеймим» — это испытание их возможностей.

«Пентагон давно занимается этими программами, и один из их проектов заключается в том, что самолет на базе АС-130 из грузового отсека или специального контейнера, выбрасывает дроны, которые по заложенной в них программе выходят на объект и совершают те или иные действия. Что же произошло, когда начал работать наш комплекс РЭБ? Была прервана работа программы дронов, а так как американцы следили за ними с самолета, то тут же переключились на ручное управление и задействовали спутниковый сигнал опознавания «свой-чужой», — пояснил эксперт.

Таким образом, беспилотные аппараты «поняли», что ими управляют «свои» операторы. Так что топографическая привязка с помощью спутниковой навигации обязательна, если бы ее не было, дронов могли перехватить российские специалисты РЭБ.

«Но зачем США это делают? На базе «Хмеймим» расположены комплексы С-400 «Триумф» и другие средства борьбы. А самолет-разведчик, который управлял дронами, выполнял двойную работу. С одной стороны, он управлял БПЛА, а с другой стороны, фиксировал работу всех наших комплексов ПВО и РЭБ для получения бесценной информации радиотехнической сигнатуры. То есть, по сути, прощупывали нашу систему обороны. А это, на минуточку, информация стратегической важности, необходимая для планирования более серьезных операций в будущем», — продолжает собеседник ФАН.

Зная принцип работы российских комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, американцы могут использовать контрмеры — запускать по объектам армии РФ ракеты класса «воздух-РЛС».

«Понятное дело, некоторые системы включаются в краткосрочном режиме, но, скажем, если ракету с умом послать и управлять ее полетом, то как только российские комплексы включаются пусть даже в краткосрочный режим, эта ракета может поразить РЛС. Так что эта информация очень ценна для американцев. Поэтому они провоцируют наши системы защиты на такую работу. Ну и, конечно, печален тот факт, что США работают согласованно с террористами», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, боевики различных радикальных исламистских группировок активно используют на территории Сирии ударные беспилотники. В последнее время участились атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Только за август 2018 года комплексы ПВО базы уничтожили 47 беспилотников.

В военном ведомстве России не раз заявляли, что, несмотря на «кустарное производство» подобных БПЛА, в них применены самые современные технологии: системы навигации, управления и сброса взрывного устройства. Это в свою очередь говорит о том, что террористам активно помогает некая высокотехнологичная страна.