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Видео работы экстренных служб города в условиях наводнения в Туапсе появилось в Сети

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Видео работы экстренных служб города в условиях наводнения в Туапсе появилось в Сети

Туапсе, 25 октября. В жилых домах Туапсе отсутствует водоснабжение из-за сильного подтопления, вызванного ливнями. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, на котором запечатлена работа экстренных служб города в условиях стихийного бедствия.

По информации источника, специальная машина развозит чистую питьевую воду для местных жителей. 

Ранее сообщалось, что глава министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев отправился в Краснодарский край, где из-за сильного подтопления, вызванного ливнями, погибли два человека. Российский министр возьмет под контроль процесс устранения последствий наводнения.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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