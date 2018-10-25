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В МИД РФ положительно оценили сотрудничество России и Намибии

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В МИД РФ положительно оценили сотрудничество России и Намибии

Москва, 25 октября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Намибии в России Ндали Че Камати провели переговоры по случаю завершения миссии африканского дипломата в России. Соответствующая информация приводится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Во время встречи стороны подтвердили обоюдное стремление России и Намибии к дальнейшему расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, к поддержанию активного политического диалога. Кроме того, была дана высокая оценка достигнутому уровню многопланового российско-намибийского взаимодействия.

По итогам встречи за значительный личный вклад в развитие российско-намибийских дружественных отношений дипломату был вручен нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».

Напомним, 23 октября Россия и Сообщество развития Юга Африки подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Автор: Тимур Румянцев
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