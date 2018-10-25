В Госдуме опровергли «страшилку» шведских кардиологов о смертельной опасности зимы

Москва, 25 октября. Шведские кардиологи рассказали миру о смертельной опасности зимы, объяснив свои выводы тем, что при понижении температуры ниже нуля возрастает риск инфаркта.

Результаты своего исследования шведские ученые из Лундского университета опубликовали в журнале JAMA Cardiology, подчеркнув, что сужение сосудов, которое грозит организму человека серьезными последствиями, может произойти как из-за холода, так и из-за изменения образа жизни людей в зимнее время года.

В ходе эксперимента были проанализированы данные 280,8 тысячи человек, у которых медики диагностировали инфаркт в период с 1998 по 2013 годы. При этом было установлено, что заболевание чаще всего настигало пациента в плохую погоду. Больше всего инфарктов врачи зафиксировали при температуре ниже нуля, говорится в материале издания.

Однако не все ознакомившиеся со статьей приняли за правду все представленные специалистами доводами. Так, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в разговоре с Федеральным агентством новостей скептически отнесся к доводам шведских кардиологов. Собеседник агентства подчеркнул, что «страшилка», распространенная в СМИ, является всего лишь вольной журналистской трактовкой реального исследования ученых.

«Если люди, живущие в своей климатической зоне, будут соблюдать элементарные правила: одеваться по сезону, не нарушать режим пребывания на свежем воздухе, например, то не думаю, что факторы, описанные в статье, дадут какой-то заметный процент роста заболеваемости», — подчеркнул депутат.

При этом Онищенко обратил внимание на то, что людям, заботящимся о своем здоровье, следует соблюдать предписания врачей. В частности, речь идет о том, чтобы не устраивать своему организму стресс и резко перемещаться на короткий срок из холода в жаркий климат.

«Для адаптационных возможностей детей и лиц старшего возраста это, безусловно, серьезный стресс, и это надо иметь в виду», — подчеркнул эксперт.

Онищенко призвал общественность обратиться к первоисточнику об «опасностях» зимы, а не к фантазиям журналистов.